桃園市立委5選區國民黨除現任立委呂玉玲尋求連任外，市議員黃敬平、舒翠玲有意角逐，市黨部協調決議5月28、29、30日採全民調初選。黃敬平今天開砲，炮口直指呂玉玲，在臉書貼文並開直播「四問呂玉玲」，指稱她與先生陳萬得放話假消息且處處打壓，「在黨內人前握握手、背後下毒手」，標榜的團結豈不諷刺。

黃敬平指出，呂玉玲在黨部協調和記者都說，不要私下放話攻擊同志，但她與陳萬得在各群組轉傳不實消息攻擊他，黨部主委都已告誡還是視而不見，是偽善矯情的認知作戰。他也二問呂玉玲是否敢對天發誓從來未爭取過不分區立委，另外，桃園市長張善政曾幫忙打電話與他溝通，近1週內兩度打來，過程既沒勸退也從未跟他說不要選舉的話，卻有假新聞操作扭曲張善政市長講的話，把鮮為人知的訊息外洩給媒體，陷張市長於不義，設局挖坑讓張市長跳且打壓後輩的自信。

黃敬平也說，呂玉玲的龍潭區助理，到處施壓要求其他議員助理不要告訴他任何地方行程，也放任助理打電話給其他的黨內年輕議員不要幫黃敬平站台造勢，希望呂拿出一點令人尊敬的高度，而不是展現全家都當立委、議員和當官的鴨霸態度，不斷打壓黨內同志。

呂玉玲對此則回應，她的競爭對手不是國民黨內的同志，關於一些抹黑、貼標籤、放假消息的手段，不需要一一回應。她強調，不要因為她是女性就欺負她，包含也不要傷害她的家人，這一次她要打的是正面的選舉，會迎來更多的年輕人與幕僚的創意，選舉是社會運動，是一場世代交融的難得經驗，要告訴大家新世代的女力是要拚實力的，可以辛苦但更可以開心，她也說這一輩子熱愛平鎮、龍潭，會為鄉親捍衛、會為延續服務而努力。