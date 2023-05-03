柯文哲發現一杯好茶要經過34至40道工序十分訝異，茶農建議中央政府應該建立移工平台解決缺工問題。（楊靜茹攝）

南投縣產業觀光發展協會理事長謝明璟向柯文哲講解各種茶風味，並反應名間鄉交通、缺工、缺水等問題。（楊靜茹攝）

民眾黨主席柯文哲3日在南投黨部主委、南投縣議員簡千翔安排下，到南投縣展開產業巡禮，聽取民眾心聲。媒體關切低薪、缺工、缺電及國防問題，柯文哲強調，政大演講非失言，認為教育部對社會人才培育失調應檢討改善；主張台灣要買軍火，但武器不一定百分百買美國的：痛斥民進黨關閉核電不明智，難道真的要用愛發電？

柯文哲上午先到名間鄉了解茶產業，接著到埔里鎮暨南國際大學演講，下午訪南投市的樹德半山夢工廠。媒體詢問柯P怎看待美國國防工業25家承包商派員訪台？柯P認為，武器不可能百分百台灣製造，台灣還是要買軍火，像台灣是資通強國，可以自己研發無人機，他主張武器不一定要百分百買美國的，可以合作、技術轉移，自己發展國防工業，「若人家叫你買什麼就買，沒有用」。

柯P感慨，這次去美國參訪遇到聯邦眾議院軍事小組召集人，得知台灣國防預算編了，付錢買武器，不一定有來，或是來了，卻放在日本琉球、或美國關島，台灣要保護自己，當然要軍購，不過國家元首以國家機密為由，讓國防軍購案很難被立委監督，最後只能看當事者的良心。

柯文哲認為低薪、缺工問題很複雜，有些產業起薪低，電焊工日薪8千卻叫不到人，可見教育部對社會人才培訓失調。（楊靜茹攝）

柯文哲認為台灣低薪、缺工問題很複雜，他在政大的演講並非失言，而是講太快被挑語病，目前每個科系畢業生起薪有一定規則，台灣一天到晚喊缺工，電焊工日薪水6千至8千元，甚至叫不到電焊工，可見教育部對社會人才培訓失調，認為技職教育、各個科系人數，都要重新調節，

柯文哲痛斥民進黨將核二、核三電廠關閉很不明智，他認為應該先將核二、核三延役，觀望小型核電廠（SMR）的發展狀況，畢竟再生能源2025要替代核二、核三的發電量，很清楚有困難，可見2025非核家園很難實現，難道真的要用愛發電？

各界關切藍白合？柯文哲說，很多議題可以合作，媒體關心藍白合，但目前為止沒人找他談，講得像權力分贓，他認為政治要有理念，一天到晚喊要下架民進黨，下架民進黨然後咧？換國民黨能做什麼？台灣政治就是口號太多、權力分贓，怎麼讓人民感動！

柯文哲在名間鄉與茶農、青農座談，了解各行各業遇到的問題。（楊靜茹攝）

簡千翔表示，民眾黨主席柯文哲來南投關心茶產業、觀光產業發展，在地青農發言很踴躍，如建議台灣好行從高鐵彰化站發車，經名間松柏嶺到日月潭，政府應該建制農業移工人力平台，還有缺水怎麼發展滴灌系統等，他會在縣議會上請縣府相關單位研議，代民眾向中央爭取。