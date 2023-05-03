「不動產借貸媒合平台imB」爆出平台負責人涉捲款逃跑，假債權、真吸金，詐騙25億元資金，目前受害者逼近5千人。其中一名最慘受害者42歲男網友表示，1500萬的資產全投入imB，每個月爽領13萬，想不到領了2個月錢全被騙光，1500萬瞬間蒸發，老婆也要跟他離婚。

原PO日前在臉書社團「當沖勒戒所」發文，看到其他人在imB被詐騙50萬、100萬都覺得是小錢，他從28歲開始玩高風險高報酬的投資，到現在42歲了，10幾年來不曾被騙過，所以始終相信這些東西不會騙人，漸漸地他的資產累積到1500萬，但沒想到這次全部栽在imB這裡。

原PO表示，在imB投資了1500萬，每個月能拿到8.6%、13萬利息，結果領了兩個月，錢全部被騙光，心死的他知道現在怎麼心急也是於事無補，那些人早已脫產，1500萬也要不回來，感嘆如果人生一定會遇到詐騙，他希望自己30歲時就能先遇到，現在就不會這麼慘，都不知道要拿什麼養孩子，現在也準備離婚。

文章PO出後，許多網友紛紛留言：「好奇的是，為什麽要全投？既然有了，先投一半領到了不行」、「年息7-8% 天底下有那麼好的事？42歲了還不懂高利率高風險」、「貪心的下場」、「至少還有26萬」。