美國媒體報導，在警方連日追緝下，涉嫌在德州槍殺5名鄰居的墨西哥籍男子奧羅比薩（Francisco Oropesa）今天在德州城市落網。

38歲的墨西哥公民奧羅比薩被控於4月28日晚間在德州克里夫蘭市（Cleveland）使用AR-15步槍射殺鄰居，據傳當時他在自家院內開槍練射擊，噪音惹來鄰居抱怨後，便持步槍前往鄰居家殺害5人。5名被害人都來自宏都拉斯，年齡介於9歲到31歲之間。

法新社報導，槍擊案發生後，奧羅比薩一度躲過德州當局的追緝。

當局動員數以百計執法人員追緝奧羅比薩，還懸賞8萬美元（約新台幣248萬元）以換取能逮捕奧羅比薩的情資。

聖牙辛托郡（San Jacinto County）地區檢察官狄倫（Todd Dillon）告訴美國國家廣播公司（NBC）說，奧羅比薩是在距離克里夫蘭約27公里的德州城市卡恩修特（Cut and Shoot）被捕。

德州州長艾波特（Greg Abbott）提到嫌犯「殺害了5名非法移民」，不過被害人的實際移民狀態尚不清楚。但艾波特後來說，至少有1名被害人「可能合法進入美國」。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧羅比薩自2009年以來至少4度遭美國驅逐出境。