莊琇媛指出，銀行公會所規範的銀行與P2P業者合作自律規範，前提是P2P業者要願意跟銀行揭露自己是P2P業者才能合作。目前了解，im.B並沒有跟銀行合作，而是向投資人說，若在im.B開戶的這幾家銀行開戶的話，彼此間的匯款可免手續費，就像電支業者也會有合作銀行、與客戶間轉帳免手續費。現在會要求4家銀行重新檢討，im.B台灣金隆公司在開戶時KYC是否有不足、為何沒發現。

金管會主委黃天牧指出，im.B在市面上有一段時間，不是只有一、二年，屬於民法上規定的民間借貸，非金融業，「銀行法」只有規範不當收受存款、但沒有管借款。金管會在2017年有提出銀行與P2P業者合作自律規範，但P2P並非經金管會核准的執照。民眾向金管會檢舉會依銀行法處理，但這是民間借貸業務，若出問題，由於不是金管會業務，所以也不能找金融消費者評議中心。

立委賴士葆認為，金管會的態度太消極，因為這與錢有關係，金管會多少沾邊，不能完全不管，金管會是國家打詐隊的一員。

黃天牧指出，若金流都要管，那無遠弗屆了。金管會是管特許事業，此次im.B是主事者人謀不臧，並不是所有P2P業者都不好。但金管會只能管銀行，但不能管P2P業者，但遇到受害民眾檢舉，還是會依銀行法來處理。