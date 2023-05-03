許瑋甯、林依晨與賀軍翔3位《不夠善良的我們》主角都為角色做了髮型上的敬業犧牲。（公視提供）

繼賀軍翔的白髮造型、林依晨剪髮20公分之後，《不夠善良的我們》的另一位女主角許瑋甯，也將有史以來的最短髮獻給了劇中角色「Rebecca」！許瑋甯為劇情所需，決定不以假髮演出，敬業地直接剪出了超短髮造型，本來就輪廓立體的她被短髮襯托得又美又帥。

由公視與台灣大哥大MyVideo合製的戲劇《不夠善良的我們》，日前出發前往義大利拍攝殺青戲。為了這場重要的殺青戲，劇組放棄以特效取代臨場感，在義大利Friuli Venezia Giulia市政府支持、以及《神人之家》監製陳璽文的協助下，親赴義大利與當地的劇組合作拍攝。

許瑋甯為求真實將此生最短髮獻給《不夠善良的我們》的角色Rebecca。（公視提供）

已近10年沒有留過短髮的許瑋甯，在接獲《不夠善良的我們》演出邀請時，導演徐譽庭就特別提醒，因應劇情所需，後期將會有「超短髮」的造型，屆時訂做的假髮會務必要求逼真，當下許瑋甯竟然絲毫不考慮表達了：「為了真實感，我要來真的！」。

剪髮當天劇組正在高雄拍攝，許瑋甯一收工後就和造型組直奔台北剪髮，導演徐譽庭結束拍攝後才趕到剪髮現場，沒想到卻遭許瑋甯特地設計，將第一刀這個重責大任交由導演剪下。徐譽庭表示，雖然自己緊張得發抖又起雞皮疙瘩，但還是狠心地執行了任務。不料髮型師完成第一輪剪髮後，眾人都驚呼夠短了，許瑋甯卻堅稱：「不要心軟！我可以再短一點！」於是髮型師又再次動刀，最後經過3輪修剪才完成了她此生從未留過的超短髮！

目前許瑋甯正與劇組在義大利的Gorizia拍攝她流浪異國的情節，為期1周的拍攝行程中，許瑋甯將分別與4位義大利籍演員演出對手戲。