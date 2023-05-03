彰化縣政府主計處長蕭秀瑛今天在彰化縣議會定期會報告明年度總預算第1次追加減預算，她指出，歲出追加減約25.7億元，明年度總預算數為613.9億元。這是彰縣府歲出總預算數首度突破6百億元，創下新高。

彰縣府歲出總預算數於2019年突破5百億元後，近4年縣庫歲出總預算數逐年墊高，在越墊越高下，彰縣府主計處長蕭秀瑛今天在議會報告顯示，彰縣府明年度歲出總預算數已飆破6百億元。

蕭秀瑛指出，明年歲入、歲出預算分別569.7億元、588.9億元，本次歲入和歲出分別各追加25.7億元後，未擴增歲入、歲出差短及債務舉借數，追加減後歲入預算數594.7億元，歲出預算數613.9億元，追加減後，歲入、歲出差短19.2億元，須向銀行融資舉借債務，補足缺口。

彰縣府歲入追加減預算主要來自稅課收入淨追加就占24.7億元，其次是財產收入、補助與協助收入淨追減，歲出追加減預算主要花在交通、教育和經濟服務等。

經查，彰化縣長王惠美於2018年12月25日接任之前，前縣長魏明谷主政下彰縣府編列2019年歲出總預算數為500.9億元，這是彰縣府歲出總預算數首度突破5百億元，經過約4年，彰縣府明年度歲出總預算數已突破6百億元。