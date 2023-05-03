韓聯社報導，據韓國貿易協會旗下國際貿易通商研究院3日發佈的一份報告，在五大新興產業中的三大領域，即新一代半導體、新一代螢幕、充電電池，中國對外出口在全球所佔比重最高。

以2021年為準，中國在新一代半導體、新一代螢幕、充電電池領域的全球出口占比分別為15.6％、34％、33.9％，均位居榜首。

除上述三大產業外，五大新興產業還包括生物保健和電動汽車。報告指出，五大新興產業的全球貿易總額從2016年的1.6兆美元增至2021年的3.2兆美元。2021年，該五大產業的出口額，在整體產業全球出口總額中約佔14％。

在生物保健和電動汽車領域，德國和美國分列前二。韓國佔比分別為半導體11％、螢幕10.7％、電動汽車6.6％、充電電池8.7％、生物保健1.2％。

從國別來看，2016年至2021年，中國的五大新興產業出口在全球所佔比重提高1.6個百分點，德國和越南分別提升0.9個和0.7個百分點。相反，美國、日本、韓國分別下降1個、0.6個、0.1個百分點。

值得注意的是，韓中兩國的出口占比差距持續拉大。2021年，韓中出口占比分別為5.4％和13.5％，相差8.1個百分點，較2016年的6.4個百分點提高1.7個百分點。