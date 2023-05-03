南投縣府為了讓縣民都買得起房子，減輕弱勢族群居住負擔，繼南投市文化路建青年宅後，竹山鎮青年住宅基地也敲定，佔地1060坪、可蓋77戶至百戶，南投縣長許淑華2日實地會勘，認為竹山青年宅與年底將完工的竹夢親子公園只隔一條大智路，縣府將以青年負擔最小的價格，讓青年圓夢擁有自己的家。

南投縣長許淑華強調，青年宅將以青年負擔最小的價格，讓青年圓夢擁有自己的家。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華率縣府建設處長張洲滄等人至竹山青年住宅基地、竹山鎮桂林段564地號會勘，南投縣議員蔡孟娥、吳瑞芳也到場關心，他們對竹山青年住宅籌建案都樂觀其成，提醒縣府興建時能重視符合購買資格的20歲到45歲青年的實際需求，許淑華期盼獲得縣議會支持編列先期計畫預算，拜託議員們支持，早日促成青年住宅動工。

建設處指出，竹山鎮桂林段564地號這塊基地單純完整，基地面積3.5分多、約1060坪，全部是縣有地，且屬於竹山都市計畫住宅區，建蔽率60％容積率180％，預估可以興建戶數可達77戶以上。基地臨大智路寬度近100公尺，對面就是預計年底能完工的竹夢親子公園，附近還有學校、竹藝園區。

縣府建設處長張洲滄在竹山青年住宅基地進行簡報，強調基地單純完整，約1060坪，全部是縣有地，是竹山都市計畫住宅區。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華說，竹山青年宅總售坪可達3689坪優勢下，若全部興建3房型的可以蓋77戶，若酌調納入1房、2房型的話，總戶數更可達上百戶，縣府將以青年負擔最小的價格，幫助青年圓夢擁有自己的家，且基地緊鄰竹夢親子公園，距即將開發的竹藝產業園區也很近，希望在地民意代表協助多方蒐集青年成家購屋的需求，提供縣府設計時納入，讓青年住宅蓋得更好更實用。

竹山青年住宅基地1060坪，總售坪可達3689坪，3房型可蓋77戶，若調納1房、2房型，可蓋百戶。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華指出，南投市文化路青年住宅第1期45戶已接近完工階段，詢問度超高，供不應求的熱況可以預見，接下來南投市第2期55戶也接續興建，而竹山、草屯青年住宅基地也都有著落，縣府一定會在縣議會大力支持下，回應青年朋友安居成家的需求，積極為南投縣打造宜居環境。