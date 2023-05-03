30歲韓籍網紅、直播主「企鵝妹」（柳允進Jinny）最近來台宣布直播徒步環島，引來大批粉絲想野生捕獲企鵝妹，更有知情人認為企鵝妹這招算是高招，推估她此行光是「抖內」就可以買房。而過去企鵝妹以清純形象走紅，但她2020年就曾大尺度自爆性愛史，默認玩過多人運動、一晚曾啪啪啪超過3次，尺度之大當時讓粉絲直呼形象崩壞。

企鵝妹早年來台發展，以甜美單純的人設收穫一票粉絲，之後她轉往美國實況圈發展，尺度和風格也變的開放，2020年她在直播時大玩「純潔度測試（Rice Purity Test）」，先被問是否曾牽手、接吻、交往過男友，企鵝妹都承認，接著問她是否嘗試過法式熱吻？被種過草莓？企鵝妹都大膽一一回答。

企鵝妹更表示，自己沒有「自我安慰」的習慣，但曾用手「幫忙」男友，又問她是否玩過多P？一晚有沒有超過3次的性愛？有沒有變換超過4種姿勢？企鵝妹一度猶豫，但都承認有，並表示不排斥沒有安全措施，自己沒有買過避孕藥，引來粉絲熱議，但也有人覺得每個人回答網路問卷時不一定都會誠實以對。

同年，美國論壇「Reddit」出現一篇以「Jinny & Najn」為標題的文章，被台灣網友翻譯轉到論壇中，文中表示當年9月企鵝妹和朋友到歐洲旅行，隨後朋友回國，企鵝妹獨自留在歐洲，遭質疑和一名瑞典男出遊約會，還有「鍵盤柯南」表示，那段期間企鵝妹開直播，主動問避孕藥的使用方式，坦言當時變的多愁善感又愛哭，跟避孕藥的副作用很像，其他網友則驚訝說：「根本福爾摩斯」，但企鵝妹沒正面回應，不知真偽。