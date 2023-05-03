保外就醫中的前總統陳水扁為兒子陳致中被褫奪參政權，昨天赴總統府、立法院等處請願，遭質疑「踩紅線」，違反保外就醫規定。法務部次長蔡碧仲今天接受媒體詢問時表示，法務部依法請中監去調查。

陳水扁2015年保外就醫時，台中監獄就提出四不原則，要求他必須遵守「不上台、不演講、不談政治、不受訪」，以及保外醫治受刑人管理規則等相關規定。

不過陳水扁除了主持廣播電台節目外，2日更因現任民進黨高雄市議員的陳致中洗錢罪判刑1年，被褫奪參政權，赴行政院、立法院和總統府等地四處請願。

北市議員游淑慧就質疑，陳水扁開節目、直播、演講、臉書，甚至還經營IG，令人質疑陳水扁並不像需要保外就醫，且陳水扁現身凱道為兒子陳致中請願，等於是打臉了總統蔡英文以及打臉了司法。

立法院司法及法制委員會今天併案審查考試院函請審議及立委所提「典試法第31條條文修正草案」等案，蔡碧仲等人列席，蔡碧仲會前接受媒體聯訪。

對於陳水扁請願有無符合保外就醫條件？蔡碧仲表示，法務部都有依法請中監去調查；媒體追問，是否有踩紅線的疑慮？他重申「這個會調查」。