花蓮縣近年興起沙灘車活動，不過經年在沙灘奔馳恐破壞環境、衝擊生態，花蓮縣議員楊華美去年5月定期會總質詢時，凸顯沙灘車產業引發的各種問題。楊今天在議會關注此案，認為縣府不該卸責，不過縣長徐榛蔚回應，中央已跨部會討論，縣府將於5日彙整相關資料後送中央明定管理辦法，讓縣府有母法可依循執法。

無黨籍縣議員楊華美持續追蹤沙灘車管理問題，直指縣府未能落實執法。（王志偉攝）

楊華美質詢指出，花蓮溪嶺頂的海邊，沙灘車業者大規模整地，沙灘車是個新型態的觀光遊憩產業，卻也衍伸了很多的問題。她在去年5月定期會總質詢，議會也組專案，要求縣府重視海灘遊憩的安全、維持產業與生態環境的平衡、輔導沙灘車業者等。

她說，8個月過去，沙灘車議題逐漸受到全台關注，去年底監察院主動調查沙灘車的問題，今年4月20日，行政院召開各部會權責分工會議，蒐集各方資訊，責成主管機關交通部做出「沙灘車管裡指引」。

楊華美要求觀光處、建設處、農業處以及地政處長到備詢台一一答覆相關職權，她說，很可惜的是，縣府團隊一直認為中央沒有法規所以不能做（勸導、取締），事實上每個局處都法規可落實取締，也強調，沙灘是公共財，不應被某些產業占據，近年蓬勃發展的極限運動帶來觀光效應與衝擊考驗縣府如何管理，縣府若無擘劃能力，即明顯失職。

花蓮縣長徐榛蔚答詢指出，沙灘車管理事涉非常多單位，地方政府缺乏管理辦法，也是全台縣市政府面臨的問題。監察院啟動調查後，中央已跨部會討論並請交通部彙整地方意見，做出完成沙灘車管理指引。

徐榛蔚說，本月5日縣府將把意見彙整送中央交通部、觀光局等業管單位，明訂沙灘車管理指引依據，等中央作出管理辦法（母法），縣府將進行盤點，配合中央或做輔導、勸導，讓沙灘車產業與地方共榮共好發展。