主持人黃子佼昨（2）日晚間發長文指出自己四年來在《天下雜誌》刊登的文章標題、內文在沒有被事先告知的情況下，遭大幅刪減、修改，他對此嚴正表達抗議並請辭，此外，黃子佼在留言區提到，《天下雜誌》的窗口「建議」他改臉書發文內容，讓他相當傻眼直呼「為什麼又要我改？」

黃子佼在臉書發文抗議專欄文章，在沒被告知的情況下遭到刪改「如果不愛我的文，我就在此請辭了，感謝您天下雜誌給小弟這個舞台，但脫掉我的衣服、關掉我的麥克風，這舞台讓人心碎」對此，《天下雜誌》也發文向黃子佼致歉，表示未來會針對編輯訓練與流程控管，進行檢討、優化。

文章一出後，《天下雜誌》總編輯在留言區希望可以與黃子佼聯繫「佼哥你好，我是天下雜誌總編輯陳一姍，很不好意思在您忙著當奶爸時，還得動氣。有機會跟您通個話嗎？」但黃子佼拒絕認為透過本來的窗口溝通即可，更透露窗口要求他修改其臉書貼文一事。

對此，根據《三立新聞網》報導，黃子佼透露，《天下雜誌》有透過助理希望他修改文章，但他認為這邏輯似乎不太對，更直呼「為什麼又要我改？」至於對於《天下雜誌》的道歉他則表示，因為今天女兒凌晨4點就起床了有些累，目前還在想該如何回應。