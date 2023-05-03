日本首相岸田文雄2日宣布，正規劃5月7到8日訪問韓國並與韓國總統尹錫悅會談。據日本共同社3日報導，韓國共同民主黨議員田溶冀登陸日韓爭議領土獨島（日本稱竹島），日本政府對此向韓方提出抗議，表示這「絕對不可接受」。

獨島位於韓半島東部海域。韓國、朝鮮、日本都宣稱對該島擁有主權。目前，韓國實際控制這一島嶼。據韓國《中央日報》報導，田溶冀2日通過臉書公布了自己當天登陸獨島的照片，照片中他身披韓國國旗。他還配文稱，「這進一步彰顯獨島是韓國領土，絕對不會屈服」，「將為對抗日本主權侵略、保護韓國固有領土獨島賭上性命」。

共同社稱，田溶冀是韓國在野黨的年輕議員，他曾抨擊韓國政府對日外交是「屈辱外交」。針對田溶冀的行為，日本政府通過外交管道向韓方提出抗議，稱這「絕對不可接受，對此表示極為遺憾」。

日本廣播協會則稱，日本外務省和駐韓使館分別向韓國駐日本使館和韓國政府提出抗議。韓國議員登陸獨島的消息在日本網路上引發不滿，很多人呼籲岸田「立即終止訪韓計劃」。此外，日本自民黨參議員佐藤正久發文稱，「這給岸田的穿梭外交潑了一盆冷水」，並敦促岸田「在首腦會談上直接（向尹錫悅）提出抗議」。