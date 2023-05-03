彰化一名張姓男子向黃姓女房東承租房屋，期間因房租問題產生糾紛，沒想到張男竟傳line給黃姓女房東，表示「我也會叫人強姦你」、「我就帶阿弟去你家每天強姦你」等恐嚇字眼，女房東心生畏懼憤而提告，近日彰化地院判決出爐，將張男依恐嚇危害安全罪，共2罪，各處拘役15天，得易科罰金。

44歲的張姓男子2016年向黃姓女房東承租房屋，僅因租屋期間有房租糾紛，就恐嚇騷擾房東數年，除了傳line言語恐嚇之外，甚至跑到房東住家拆掉房東自小客車的雨刷，讓黃姓女房東心生畏懼，只能報警處理。

張姓男子去年6月用line傳送「我也會叫人強姦你」、「我就帶阿弟去你家每天強姦你」等語恐嚇房東；同年8月又傳「我要到你家放火，你不想讓我活，我就讓你死」，原本房東不以為意，沒想到10月張男竟找到房東住家，還掰斷房東自小客車雨刷。

法官審酌，張男僅因房租繳交糾紛，未能控制自我情緒，循和平方式，理性溝通、冷靜處理，而為本案各項犯行，所為實不可取。依恐嚇危害安全罪，共2罪，各處拘役15日；又犯毀損他人物品罪，處拘役10日；應執行拘役40日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

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