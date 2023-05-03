隨著天氣回暖，海水溫度逐漸上升，東北角海域進入了虎斑烏賊（俗稱花枝）的繁殖季節。新北市政府與國立台灣海洋大學共組的花枝繁殖復育團隊，正在貢寮區的海洋資源復育園區進行花枝的復育，新北市漁業處歡迎民眾預約參觀花枝怎麼「啪啪啪」。

新北市漁業處與海大合作，在貢寮進行花枝的復育繁殖，漁業處邀請民眾預約參觀花枝怎麼「啪啪啪」的。（新北市漁業處提供／張志康新北傳真）

新北市漁業處表示，為了增裕新北市海洋資源，國立臺灣海洋大學與新北市政府合作，共同開發花枝的人工繁養殖技術和舉辦放流活動。與新北市漁業處全作的海大養殖系助理教授徐德華說，目前正是花枝的繁殖季節，雄性花枝在繁殖季時全身布滿老虎斑紋的深咖啡體色及白色橫紋會非常明顯。

人稱「花枝老師」的徐德華解釋，目前海洋資源復育園區的海水養殖池正養著50多隻的大花枝，雄性花枝會開始找尋雌性花枝配對，雄性花枝會伴游配對的雌性花枝，並以頭對頭的方式進行交配，雄性花枝會將精蟲莢放在雌花枝口器周圍的膜內，在交配後的幾小時內，雌花枝會開始產卵。

外觀如水晶餃的花枝受精卵。（新北市漁業處提供／張志康新北傳真）

接著，花枝養殖團隊在養殖池設置多組花枝附卵器，讓花枝媽媽在附卵器的底層產卵，留下一顆顆外觀如水晶餃的花枝卵，再由養殖人員收集到專門的養殖池孵化。

新北市漁業處與海大合作，在貢寮進行花枝的復育繁殖，漁業處邀請民眾預約參觀花枝怎麼「啪啪啪」的。（新北市漁業處提供／張志康新北傳真）

海洋資源復育園區工作人員接下來，便會將少數花枝受精卵收集於海洋生物觀察池進行孵化作業，方便遊客能近距離觀察花枝受精卵和花枝寶寶。新北市漁業處說，歡迎遊客趁著花枝繁殖季來觀察求偶中的花枝、花枝受精卵以及花枝寶寶，了解海洋生物的無限奧秘。

新北市漁業處歡迎民眾趁著這個時機，向漁業處申請海洋教育預約導覽。後續當花枝寶寶孵化，成長約2至3公分時，也會邀請鄰近師生一同將花枝寶寶，放流到新北市卯澳灣水產動植物繁殖保護區，希望藉由花枝的繁殖培育及放流活動，增裕新北市海洋資源的同時，也傳達海洋復育的理念。