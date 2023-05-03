黃子佼替《天下雜誌》撰寫專欄4年來，直到昨（2日）才剛好有空查看線上版的文章，意外發現撰寫的文章被大幅刪減，他在臉書發千字文，難過地說不是不能改，只是希望能事先告知與商量，也嚴正表達抗議，「我就在此請辭了。」黃子佼對於《天下雜誌》今發聲明道歉，稍早也在臉書做出了回應，但仍堅持請辭，「好聚好散兩不相絆。」

得知《天下雜誌》發聲明道歉，黃子佼表示謝謝，「若傷及無辜，我也必須再次致歉」，認為事情可以落幕，牡羊座得他自認重效率，也堅持請辭該雜誌專欄作家一職，表達決議沒有變，謙稱：「自省文筆不精彩，視野為達到其表準，請辭該專欄的創作，好聚好散兩不相絆。」他目前仍有2個專欄持續筆耕戮力而為。

對於原本與《天下雜誌》合作出書一事，他說「玉米爸放棄出書，歹勢該團隊的用心，開會提案值得致敬，我出的第十五本書，就已經說它是最後，黃子佼不再出書了」，透露早上有其他出版社邀請出書與開專欄，他感到受寵若驚又感動，不過他依然堅持決議，「不出新書謝謝邀請。」

最後，他再次表示捐出20期稿費，期望雜誌下架專欄，當作4年未曾交易，但不等最後的稿費，稍早已經全數捐贈「哲哲抗癌手札」，「昨天恰巧收到私一位訪過的藝術家，告知抗癌兒童故事，這個時間點有點巧，我非常相信緣分的，所以就因此處理了。」