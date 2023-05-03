前年林姓國文老師在課堂上要求學生看網紅「波特王」的撩妹金句，並拿「大牛比較懶」作為回文例句，校方認定他性騷擾、記過一次處分，他不服提告，台北高等行政法院認為校方用不具名問卷調查，難以勾稽完整事實脈絡，林男是否有性騷擾行為實有可疑，撤銷處分。可上訴。

校方在2020年9月26日接獲陳情，反映林男在國中部課堂上有涉及校園性別平等教育事件之不當言論，經性平會決議，移由考核會為懲處審議，校方認為林男校園性騷擾，「有不當行為，致損害教育人員聲譽」，記過1次懲處。

林提起行政訴訟表示，「波特王」為網路公眾人物，並有FB官方網站，其粉絲人數約有130萬人，FB官方網站並未對波特王網站之內容警示為騷擾、裸露或色情內容之粉絲專頁，以現今網路資訊之普及，任何人包含學生都可以手機或電腦取得「波特王」之網頁資訊。

林說，他在課堂上舉例「波特王」話沒有不妥，況且蔡英文總統曾在2019年12月14日訪問波特王公司，當時「波特王」亦有表述所謂「撩妹金句」，但此等言論實係透過語句之排列與對話，以顯示出趣味或些許挖苦之意，均與性或調情無關。

林說，他指「大牛比較懶」的回文例句，客觀上雖涉及性器官，然此例句與回文之諧音，不僅時日業已久遠流傳，於台灣社會已流傳數十載，他不是以不雅或悖於善良風俗之文字舉例，且未於課堂上實際朗誦，卻逕遭認定構成性騷擾，校方處分實有違誤。

台北高行政法院審理後認為，學校性平會對於林男所為，實欠缺對於完整事實脈絡之調查，以不具名問卷調查難以驗證受訪者陳述正確性，因此學校以此來作成的記過處分認識用法有誤，判決撤銷。