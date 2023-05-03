陳曉繼《神鵰俠侶》後暌違近10年再合體女星毛曉彤，合作古裝劇《雲襄傳》。戲劇開播時，2人同步在愛奇藝線上合體直播陪網友一起追劇，陳曉劇中雖形象文弱卻鬥智鬥勇，然而一開場用計保命的驚險橋段，卻被飾演女武俠的毛曉彤笑稱他太嬌柔，「女主角出場了，還拍你的裙邊！」但陳曉也沒反駁，反而笑著附和說，「對！感覺雲襄（陳曉劇中角色）很像大家閨秀，總是不疾不徐的，他有一張很矜持的臉。」惹得毛曉彤在鏡頭另一邊哈哈大笑。

陳曉飾演濁世翩翩佳公子雲襄。（愛奇藝國際站提供）

陳曉也在直播間自我吐槽，自己在首集中爬不上樑，雙手張開要求毛曉彤拉他情節，「這已經不是武功不好的問題，連彈跳力都沒有！」相反的，毛曉彤在劇中倉皇推了陳曉一把的一幕，竟使得對方直接飛撲旁邊桌上，讓陳曉笑虧她臂力驚人，毛曉彤嬌羞駁斥，「我沒使勁好嗎！？」陳曉這才打圓場回應，「我主打柔弱嘛！」

毛曉彤飾演勁颯女俠舒亞男。（愛奇藝國際站提供）

毛曉彤也表示這次是她第一次演武功高強的角色，坦承《雲襄傳》打戲拍得很過癮，尤其一場在下雨天的武打戲從晚上拍到隔天早上5點半，讓陳曉驚呼，「下這麼大雨，還挖了這麼深的一個水池，竟然拍了一個大夜，怎麼堅持下來的？」

劇中兩人聯手踏上復仇之路，為了讓毛曉彤降低殺氣，陳曉幫她買了一套氣質閨女長裙服裝。看到毛曉彤換上新衣走出房門，陳曉不禁雙眼直盯、當場看呆，還不忘吟詩作對稱讚一番，惹得毛曉彤嬌羞笑了。

不過這一幕卻讓在旁邊目睹兩人調情、飾演刀客好友的劉冠麟看不下去，吐槽「你們倆真是夠了」。此外，具備鬥智鬥勇又喜劇感十足的《雲襄傳》開播後，吸引頂流男神王一博罕見為兄弟宣傳！原來他與陳曉在去年播出的電視劇《冰雨火》結緣，王一博特別轉發陳曉微博寫下，「與公子雲襄共闖江湖」，還附上3個「666」的表情符號祝福戲劇順利，顯見兩人的好交情。

《延禧攻略》富察皇后秦嵐客串演出也引發討論，一段她與陳曉兩人互探虛實，句句藏刀、招招致命的對話，讓網友燒破腦推敲，直呼該戲不止武打戲出彩，就連文戲也是如此的讓人著迷。

《雲襄傳》改編自方白羽新武俠系列小說《千門》，講述雲台弟子雲襄（陳曉飾演）苦修十年，揹負著門中使命和往日的滅族之仇步入江湖，開始復仇與報恩的漫長旅途。他意外結識勁颯女俠舒亞男（毛曉彤飾演）等好友，尤其舒亞男古怪精靈、聰慧機警，更是讓雲襄產生了朦朧的情愫。眾人在波詭雲譎的江湖紛爭中快意恩仇，成長蛻變，是一段捍衛仁德與心中正義的故事。《雲襄傳》正在iQIYI國際版APP及iQ.com熱播中。