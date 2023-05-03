前總統陳水扁昨（2）日北上台北，為兒子陳致中請願，引發外界質疑違反保外就醫規定。對此，媒體人張禹宣推測，陳水扁敢這麼明目張膽違規的原因，是他算準了總統蔡英文、副總統兼民進黨主席賴清德不敢把他抓進去關。

張禹宣今在臉書發文嘲諷，陳水扁昨天為兒子到行政院、總統府請願時，不只手不抖了，走路的速度甚至比某些政治人物還「勇腳」，他的拐杖有如裝飾一般，然而，最令他感到嘖嘖稱奇的，則是扁的發言。

張禹宣指出，陳水扁在昨天的談話中，完全無需看稿，內容鏗鏘有力，在援引法條時也相當精闢，絲毫不輸當年在台北市長辯論時，砲轟黃大洲的意氣風發。而在蔡英文演講時需要讀稿機、賴清德要畏畏縮縮的看蔡臉色行事的現在，陳水扁顯然仍是民進黨的第一把交椅，若他還需要治療，其他人恐怕得進加護病房了。

張禹宣直言，陳水扁敢明目張膽的把台中監獄保外就醫紅線給踩爛，理由其實很簡單，那就是他打賭蔡英文、賴清德不敢把他抓進去關。