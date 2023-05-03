頭份市永貞宮2023年赴北港進香，特別以尖山米粉敬奉媽祖座前，推銷尖山米粉。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮2023年赴北港進香，特別以尖山米粉敬奉彰化南瑤宮媽祖座前，推銷尖山米粉。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市每年最重要的「四月八」媽祖巡庄遶境即將登場，負責媽祖巡庄遶活動的頭份永貞宮，已在4月29日動員信眾前往彰化南瑤宮、新港奉天宮及北港朝天宮、大甲鎮瀾宮等重要媽祖進香，並請回4廟媽祖共同參與「四月八」巡庄遶境，保佑地方百姓，今年永貞宮北港進香交流，特別將頭份市尖山米粉特產，成功行銷至中南部友宮，期望能將頭份市優良農特產品推廣至全國。

頭份市首座客家庄媽祖廟永貞宮，為慶祝媽祖聖誕千秋，推出一系列活動，包括北港進香、為媽祖更換客家新聖袍，「四月八」巡庄遶境祈福等，祈求媽祖巡庄庇佑地方百姓安居樂業，國泰民安、風調雨順。

2023年媽祖聖誕慶祝系列活動首先登場的是北港進香，頭份永貞宮是在1851年清咸豐元年間，為避免閩客間因供奉媽祖發生械鬥情事，發起興建永貞宮，2年後的1853年落成命名為「合港田寮永貞宮」，並向竹南鎮中港龍鳳宮割奉香火，因此，永貞宮每年北港進香活動展開前，要先到中港龍鳳宮請回媽祖一同赴北港進香。

頭份市永貞宮2023年赴北港進香，特別以尖山米粉敬奉媽祖座前，推銷尖山米粉。（謝明俊攝）

今年的北港進香活動，在4月29日登場，依序要前往彰化南瑤宮、新港奉天宮及北港朝天宮、大甲鎮瀾宮進香，並在北港朝天宮割火回宮，進香活動將4座宮廟的媽祖一起請回永貞宮，參與「四月八」的巡庄遶境活動，集合眾媽祖神威一同遶境平安，守護百姓。

頭份市永貞宮2023年赴北港進香，特別以尖山米粉敬奉媽祖座前，推銷尖山米粉。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮2023年赴北港進香，特別以尖山米粉敬奉新港奉天宮媽祖座前，推銷尖山米粉。（謝明俊攝）

頭份永貞宮媽祖維護頭份中港溪流域的守護神，為了促進地方經濟發展，今年特別結合頭份尖山米粉街業者，推出了永貞宮媽祖米粉，在赴大甲鎮瀾宮、彰化南瑤宮、新港奉天宮及北港朝天宮進香時，將以尖山出產的優良米粉供奉各宮媽祖座前，除了向媽祖致上最高敬意外，也希望透過媽祖的神威，來推廣頭份市在地特產尖山米粉。

據悉，2021年永貞宮媽祖婆成功為頭份市一家烘培坊製作業代言媽祖福餅，於媽祖生日前夕換新衣活動中推出，提供給信眾敬奉媽祖後，福餅一炮而紅，烘培坊業者生意火紅，接單不斷，更加顯示媽祖護佑眾生的威靈。