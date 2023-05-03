鑑於近期彰化食品工廠大火，造成多人傷亡憾事，台中市政府為加強食品工廠消防等公安安全，經濟發展局副局長李逸安昨（2）日率消防局、都市發展局、環境保護局及食品藥物安全處等，聯合稽查位於外埔、豐原工廠面積達3,000平方公尺以上的2間食品工廠，稽查結果消防設備及食品作業管理大致符合規定，現場並要求業者限期完成建物公安申報，及務必補申報空污費用。

經發局表示，市府昨日辦理食品工廠專案聯合稽查，其中，位於外埔的大型食品工廠，於105年核准工廠登記，主要生產糕餅類食品，廠地面積約有1萬1千平方公尺，廠房建築物面積達2萬3千平方公尺，稽查結果消防、公安、食安大致符合規定，但因該廠烘箱使用天然氣為燃料，需依規申報空污費。

另位於豐原的食品工廠，於今年取得特定工廠登記，以生產冷凍料理包為主，廠地面積達3,400平方公尺，廠房建築物面積2,241平方公尺，稽查結果消防、食安大致符合規定，但尚未辦理完成建物公安申報，及因有柴油鍋爐需申報空污費。

經發局強調，依工廠管理輔導法第21條，工廠製造、加工或使用危險物品達管制量以上的次日起10日內，應向直轄市、縣（市）主管機關申報其製造、加工或使用的危險物品，之後每半年（1月、7月）申報，目前申報計197家；消防局、都發局、環保局等單位平日皆己規劃消防公安稽查。另配合消防局「加強公共危險物品場所安全檢查」計畫，排定上、下半年兩次聯合檢查（達管制量30倍以上），今年3至4月共檢查95家場所。

經發局呼籲，目前台中市共960家食品工廠，應遵守法規執行消防、公安、環安、食安的安全自主管理，確實掌握廠區安全維護狀況，有效預防及降低重大工安事故造成的衝擊。

台中市政府經濟發展局廣告