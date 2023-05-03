北韓多名青年周二（2日）在新川博物館集會，譴責美國及韓國日前達成的《華盛頓宣言》，加強對北韓的延伸嚇阻。集會人士焚燒代表美韓總統的稻草人，表現出強烈敵意。

北韓國務委員會委員長金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正上月29日通過朝中社發表立場，抗議韓美首腦發表的《華盛頓宣言》，還爆粗譴責韓美領導人。

據朝中社3日報導，北韓青年學生復仇決議集會2日在新川博物館舉行，與會者誓將「堅決懲治發起露骨核戰爭威脅的邪惡美帝國主義和鬼迷心竅煽動『同族對決』的韓國『傀儡逆賊敗黨』」。集會參加者還舉行了焚燒侵略者、挑釁者形象稻草人的「火刑儀式」。

活動發言者們將日前韓國總統尹錫悅訪美，定性為最具有敵對性、侵略性的對美屈膝核戰爭行徑，雙方發表的宣言是對北韓敵意深入骨髓且充滿犯罪野心的產物。

朝中社報導還稱，「日益瘋狂的美帝國主義及其傀儡的敵對態度與對北韓扼殺，釀成了當下的嚴峻局勢」，同時這也證明了「黨和國家以核武力為中心不斷加強國防力量措施的正當性」。據報導，北韓社會主義愛國青年同盟中央委員會委員長文哲和黃海南道黨委書記朴泰燮等出席了活動。

值得一提的是，北韓今年3月和4月也曾舉行過反對韓美聯演的青年學生和勞動者集會，煽動全社會仇韓仇美，但沒有焚燒稻草人的環節。