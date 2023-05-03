配合警政署5月1日起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」，時常於交整時，向用路人宣導的高雄市警局新興分局交通分隊小隊長舒懷民，拿著iPad，趁著紅燈時刻，開始向騎士提醒未禮讓行人加重罰緩，他高呼：「這個罰很高喔！5月份我們加強取締」。根據雄市交通大隊統計，統計3月31日至5月1日止共計取締1280件，警方強調，將持續落實宣導及執法作為。

為擺脫台灣「行人地獄」惡名，交通部於今年3月31日修正施行案，加重不禮讓行人相關罰則，從5月1日起，高雄市警察局配合警政署，針對汽、機車行經行人穿越道或轉彎時未停讓行人違規加強取締。

經統計，從3月31日至5月1日止共計取締1280件，其中汽車469件、機車811件，高雄市警方強調，將持續落實宣導及執法作為，以維護路口行車及行人安全，防制交通事故發生。

交通分隊小隊長舒懷民於交整勤務向用路人宣導。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

而提到宣導，如果有經過新興區民族路和中正路口的騎士可能都曾遇到1名熱血員警，每次待紅燈亮起後都會走進車陣裡，他就是交通分隊小隊長舒懷民，這幾天他也拿起iPad，溫馨提醒騎士勿違規，他高呼：「這個罰很高喔！小心荷包喔，5月份我們加強取締！」，他並示範該如何禮讓行人，確實引起不少騎士注意，印象也更深刻。