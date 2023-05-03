賴清德副總統今天表示，希望台積電在日本熊本縣的投資能作為臺日經貿合作的火車頭，帶動其他產業更進一步合作，觀光旅遊更進一步交流，人民感情也更密切。他也期盼日本能協助臺灣順利加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），在新的區域經濟、全球供應鏈等方面，扮演積極正面的角色與力量。

「日本自民黨熊本國會議員訪臺團」由眾議員坂本哲志率領，成員包括眾議員金子恭之、參議員松村祥史、馬場成志等，今天由外交部次長俞大㵢、日本台灣交流協會台北事務所副代表服部崇陪同，赴總統府拜會賴清德，國安會副祕書長徐斯儉也在座。

賴清德致詞時表示，歡迎訪團來台進行半導體產業發展的交流，讓台積電在熊本縣的投資能夠更加順利，台積電員工在熊本縣的生活及工作都能平安順利。他希望，台積電在熊本縣的投資能作為臺日經貿合作的火車頭，帶動其他產業更進一步合作，觀光旅遊更進一步交流，人民感情也更密切。

2016年臺南發生地震，當時賴清德擔任臺南市長，他感謝已故日本前首相安倍晉三以及日本各界的關心與支持。同年熊本也發生地震，包括臺南市、高雄市及臺灣各界都前往熊本縣關心災情，協助救災及重建工作進行。他指出，臺灣與日本幾十年來患難見真情。他也感謝日本在臺灣面對COVID-19疫情時，慷慨捐贈400多萬劑疫苗，讓臺灣渡過難關。

副總統賴清德接見「日本自民黨熊本國會議員訪臺團」。(總統府提供)

賴清德談到，在他擔任臺南市長時，為了歡迎台積電在臺南擴大投資，努力協助解決土地、用水、人才聘僱種種問題。另外，荷蘭艾司摩爾（ASML）、世界大藥廠—默克（Merck）以及許多日本材料設備國際廠也來臺南投資。就業機會帶動臺南經濟發展，讓臺南有更好的國際知名度，成為世界的臺南。

他認為，台積電到熊本縣投資，因為地緣政治衝突，全球正在尋找值得信賴且安全的產業鏈，台積電與日本的合作具有這項重大意義。並期盼透過訪團國會議員的協助，能夠讓臺灣順利加入CPTPP，也讓臺灣在新的區域經濟、全球供應鏈，以及臺日經濟發展、全球疫後經濟復甦上，扮演積極正面的角色與力量。

日本眾議員坂本哲志代表致詞表示，此次訪團成員包括熊本縣選出的眾議員、參議員、縣議會議員以及行政部門的副知事，可說是國會、地方議會及行政部門兼具的訪團，此行也是他們首次來到臺灣訪問交流。

他提到，台積電到熊本縣投資設廠，讓熊本縣成為日本全國矚目的地區，也帶來相當大的活力。為了讓來自臺灣的台積電員工及家屬在熊本生活更加舒適，日本政府及熊本縣正合作興建相關住宅、國際學校及可以中文溝通的醫院。

坂本指出，臺日未來在技術、經濟、政治、文化及情報資訊等領域，必須要加強交流，他期盼兩國深厚情誼能更加穩固，不僅為兩國帶來經濟繁榮，相信也能創造區域的和平及穩定