受到少子化影響，學生來源銳減，國內迎來「大學倒閉潮」，而近日《遠見》雜誌調查分析全國私立大專院校財務狀況，彰化大葉大學以可用資金15.27億元，擠進榜單第21名，奪下彰投雲嘉地區財力最雄厚的私立大學稱號。

《遠見》雜誌日前發布可用資金扣除安全存量後超過新台幣10億元的28所學校名單，其中榜單上的學校包含來自彰化大葉大學，在全國109所私立大專院校中居於前19％領先名單，也優於88所老牌、新興私立大學。

大葉大學表示，少子化衝擊預估在2028年會迎來招生超級大海嘯，屆時有哪些大學會因此而退場，難以抵禦少子化衝擊，遠見雜誌基於這樣的背景，從財務數據及學校屬性兩個面向探討，評估較有競爭優勢的私校。

大葉大學以師徒制帶領學生發掘潛能。（大葉大學提供／吳建輝彰化傳真）

大葉大學說，根據《遠見》雜誌分析，私校可用資金（扣除12個月內應付債務、應付退休金）愈多，表示學校財務體質愈安全。若是將「專任教師數×月薪10萬×6個月」設定為安全存量，則全國109所私立大專院校中，僅有28所私立大學的可用資金扣除安全存量後超過新台幣10億元。

大葉大學指出，這項評比的標準相當高，國內許多老牌私校都無法擠進榜單，大葉創校33年多以來，在歷屆校長與師生努力下，為大葉累積厚實的辦學口碑與財務實力，即使面對少子化衝擊，也能屹立不搖、愈戰愈勇。

大葉大學強調，除了遠見評比外，大葉連續14年榮獲教育部教學卓越計畫暨高教深耕計畫獎助、辦學績優獲評2021英國QS亞洲大學排名全台第42名、2022世界綠色大學評比全台私立大學第1名，以及2022遠見台灣最佳大學評比全國最佳私立大學第26名。