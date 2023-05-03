5／4（農曆3月15日）是「醫神」保生大帝及「天官之首」中路武財神的聖誕，民眾可以把握4個時辰祭拜；另外也可透過風水改運，求貴人及財運。

豊寓島嶼風水顧問高宏寓指出，「身坐財庫，無人不富」財庫就是財帛，大多是陰中積蓄功德而來的，人的福祿壽（福大、祿多、壽長）就是財庫，無論是先天福蔭或後天修為陰德造諸，有的人賺錢如流水，有的人錢財守不住，無端是非犯小人，故此可保握卯時「5：10～6：30」、巳時「9：10～10：30」、午時「11：10～12：30」、未時「13：10～14：10」等最佳時機祭拜。

高宏寓教大家祭拜步驟，首先應恭敬、虔誠，稟報姓名、農曆出生年月日、居住住址、公司地點、職稱頭銜及祈求事由，應「一事一問」，切勿有貪念，擬定目標並允諾還願計畫；至於供品，高宏寓表示，可選鮮花、素果、甜點、紅龜粿、發糕及壽桃，誠心即可。

另外也可以透過風水轉運，高宏寓指出，癸卯兔年正財位於南方，偏財位於西方，若在廟宇求到發財金、發財水、發財米或錢母，可放至家中明財位處；家中聚寶盆、五路財符令亦可於爐上靜待5秒後過爐繞3圈；桃花貴人位則在西南方，可擺放紫桔梗、珊瑚礁玫瑰、虞美人、翠珠、鳶尾花等鮮花催旺好運。

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