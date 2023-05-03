近幾年來，英國作為全球金融中心的吸引力正在下降，越來越多企業尋求在例如紐約上市；而且此前的脫歐問題，也讓英國經濟更加的隔絕於歐盟之外。

英國金融管理局(FCA)已經提議，將現有的優質上市(premium listing)和標準上市(standard listing)，簡化為單一類別的上市，作為簡化上市規則的改革方案之一。

FCA執行長Nikhil Rathi說：「與其它競爭激烈的國際市場相比，我們希望更多的企業到英國上市」。

該金融監管機構從3月開始，就針對可能的上市制度變動徵詢意見，更詳細的建議將在6月28日進行另一輪的徵詢。

FCA表示，單一的股票類別將除去阻礙新公司上市的資格要求，對雙重股權結構有更為寬鬆的規定，並且移除了對於例如收購交易時的強制性股東投票規定。

部分專家對於改革方案表達擔憂，FCA則承諾，將維持高標準。Rathi說：「我們強烈支持上市規則改革背後的一些原則」，「削弱股東權利有可能破壞市場標準，這不是正確的解答」。

FCA說，希望在今年底前，對於改革方案取得實質性的進展。「如果得以實施，倫敦將能夠與國際競爭對手相抗衡」。

一項2021年公布的政府調查顯示，自2008年以來，英國上市公司數量已經減少40%。