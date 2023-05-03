迎戰三立全新8點檔《天道》今（3日）晚將上檔，民視8點檔《市井豪門》也將祭出2組反派遭報應，第一組是劇中陳仙梅跟吳皓昇得知「小三美」楚宣竟然設局，想下藥陷害陳仙梅製造她跟倪齊民的緋聞，兩人將計就計引蛇出洞，當場抓包；另一組是顏曉筠收到跟牛郎的不雅照，請賴芊合陪她去處理牛郎屍體，兩人到深山棄屍不成，雙雙摔落山谷，相當狼狽。

吳昊升飾演的李有志終於硬起來。（民視提供）

吳皓昇劇中墜崖後失去當「阮泰久」的記憶，原來是為了抓到楚宣、王凱、倪齊民在他當泰久時想偷走他股份等惡行惡狀，假裝失憶先做回「李有志」，今晚也將播出他跟陳仙梅聯手讓惡人露出馬腳，吳皓昇更為此賞出人生中第一次甩女人巴掌的戲，他坦言其實拍這麼多戲以來都沒有打過女人，這一次要痛打楚宣，讓他相當難受，「我竟然要打女人！而且還是打我女兒的乾媽！」但為了戲劇張力讓觀眾大快人心，還是先道歉再甩巴掌，獻出自己的第一次！

楚宣劇中被吳皓昇呼巴掌。（民視提供）

楚宣說劇中第一次被「李有志」打巴掌，實在太生氣了，過招時，自己沒控制好力道結果不小心拉傷，拍完那場戲直接去醫院打了2針肌肉鬆弛劑，她自嘲是「打架專門戶裡的弱雞受傷組」，不過演壞女人角色，對她真的很不容易，但能呈現不同人性的面向還是很過癮。

陳仙梅則被吳皓昇的帥氣震懾，她說從第一集到現在終於感受到李有志硬起來了！幫她出氣而賞出的巴掌，連她在旁邊都感受到那個威力，她說這是第一次身為玉英感受到被保護著，相信觀眾看了這一場戲也可以感同深受，大快人心。

顏曉筠、賴芊合劇中半夜棄屍。（民視提供）

劇中顏曉筠收到和牛郎的不雅照，決定把牛郎的屍體從殯儀館丟棄，找了學姐賴芊合一起展開棄屍行動。兩人這一段棄屍的過程有如黑色幽默，本來要把屍體丟到山崖，沒想到兩人雙雙滾落山坡，狼狽不堪。

顏曉筠、賴芊合劇中半夜棄屍。（民視提供）

賴芊合表示自己雖然很愛登山，但滾山坡還是第一次，尤其當天天色昏暗，光是走上山都相當克難，還要從上面滾下來，光想就頭皮發麻。顏曉筠表示這場戲還把她平常的戰靴給滾壞了，只能當場跟靴子告別。不僅如此，劇組找到一塊平坦草地，兩人滾完之後才發現還沾到牛屎，只好苦中作樂自我安慰，要發財了！