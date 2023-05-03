爆肢體衝突！藍委衝NCC阻陳耀祥闖關鏡電視 游毓蘭、王鴻薇怒控保全動手動腳、襲胸

立法院交通委員會今（3）日將審查多部法條修正，其中也包括NCC主管的重要法案，但NCC主委陳耀祥卻請假未到場，原因是陳要在NCC主持「新設新聞台換發執照討論案」。國民黨立法院黨團為此一早就前往NCC門口舉牌抗議，至下午13時30分為止仍在陳耀祥辦公室靜坐抗議。國民黨立院當團總召曾銘宗最新宣布，NCC最終決定擇期再審此案。

國民黨立院黨團上午前往NCC大樓抗議，要求停止相關審查討論，並在陳耀祥辦公室前靜坐抗議，讓委員會審查中斷。行政院代理發言人羅秉成回應，NCC為獨立機關，審議案件程序是依立院三讀通過的規定，希望各黨派尊重獨立機關行使其法定職權，並對國民黨團干預審查表達嚴正譴責。

據悉，NCC今日原訂審議2件與鏡電視有關的案子，其中包括系統台業者申請上架鏡電視新聞，國民黨團前往抗議後衝到陳耀祥辦公室外抗議，要求陳出來面對，但始終不見陳的人影，一群人因此在陳辦公室外靜坐抗議，原訂會議至下午一點多仍無法召開。

下午13時40分許，國民黨團總召曾銘宗宣布，經過半天的強力監督與抗議，委員會決議相關案件擇期再審，國民黨團會持續強力的監督，隨後一行人離開現場。

曾銘宗提到，羅秉成稱國民黨介入個案，但國民黨團只是在監督，希望NCC能夠獨立行使職權，而行政院居然代替NCC發出新聞稿，才是明顯的「把手伸進NCC」，反批行政院做了最壞示範，國民黨團強力反駁、強力監督、強力譴責。