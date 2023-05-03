不少民眾到全家便利超商買霜淇淋後，將其拍下PO上網，意外引發網友互相比較霜淇淋大小，甚至還有人拿網友的照片要求店員「擠出一模一樣的霜淇淋」，擁有50萬粉絲的超商社團版主表示，將會禁止網友在社團內發霜淇淋相關文章，規定一出後，引發不少人讚賞直呼，「店員終於得救了」。

原PO昨（2）日於臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》指出，超商霜淇淋口味推陳出新，優惠一波接一波，會視情況推出「霜淇淋大樓」，供網友留言分享照片，不再准許再發霜淇淋相關文。

至於為何要禁止網友發霜淇淋文章的原因是，每天都有人發文分享自己在超商買到的霜淇淋，沒想到竟慢慢演變成網友們互相比較霜淇淋大小、形狀，批評店員擠霜淇淋的技術不佳，更有人拿網友上傳的照片要求店員「形狀、大小擠得一模一樣」，引發店員抱怨。

貼文曝光，網友紛紛留言，「終於⋯真的不想再看有關冰淇淋的貼文了」、「太好了 這樣就不會一直看到冰淇淋」、「店員終於得救了」、「真的，霜淇淋文超煩，也造成店員困擾」 、「全家店員+1，每次看到社團超大霜淇淋文，心好累！就不是每家店都這樣啊」、「支持管理員決定，太多比大小支的文了，規定三圈半就是三圈半，大支的都是例外！」