香港信報報導，最終恒指半日收報19,585，跌348點或1.8％，國指收報6,552，跌127點或1.9％，科指半日挫2.4％，收3,805。大市半日成交383.28億港幣。
個股方面，騰訊半日跌2.4％，阿里巴巴降2.7％，美團跌1.7％，平保跌2.1％。百威漲2.9％，為表現最佳藍籌。
恒指開盤跌247點，報19,686，一度挫近400點，盤中跌幅收窄至211點，最高至19,721，之後失守250天線，最多跌395點，最低至19,538，臨近午盤跌幅略縮。
香港信報報導，最終恒指半日收報19,585，跌348點或1.8％，國指收報6,552，跌127點或1.9％，科指半日挫2.4％，收3,805。大市半日成交383.28億港幣。
個股方面，騰訊半日跌2.4％，阿里巴巴降2.7％，美團跌1.7％，平保跌2.1％。百威漲2.9％，為表現最佳藍籌。
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