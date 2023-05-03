香港信報報導，最終恒指半日收報19,585，跌348點或1.8％，國指收報6,552，跌127點或1.9％，科指半日挫2.4％，收3,805。大市半日成交383.28億港幣。

個股方面，騰訊半日跌2.4％，阿里巴巴降2.7％，美團跌1.7％，平保跌2.1％。百威漲2.9％，為表現最佳藍籌。

在岸人民幣 收跌32點
恒指開盤跌247點 阿里跌2.7％
恒指午盤收漲0.56％ 科技、消費、電力股走高
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