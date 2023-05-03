受到美國政府和國會正在討論如何避免債務違約，以及投資人預期美國可能進一步升息，在銀行業危機及經濟衰退等雙重擔憂情緒下，市場恐慌情緒加溫，造成國際油買突然重挫，美國西德州原油及布蘭特原油同步大跌約5％，創下今年3月下旬最低價位，以及今年1月初來最大單日跌幅。
受國際油價大跌衝擊，在台股連動的槓桿原油ETF，今天也隨勢爆量大跌，期街口布蘭特正2至12點半時，成交量已爆出12.5萬張，比昨天的3.2萬張爆出三倍量能，期元大S&P石油也放大接近2萬張，比昨天的3,000張初頭激增更達將近六倍。
國際油價出現急跌，帶動在台股交易、與原油期連動的相關槓桿ETF同步大跌，期街口布蘭特正2（00715L）ETF今（3）日開盤跳空大跌，至午盤以後跌幅仍達9.7％以上，另期元大S&P石油ETF也跌近5.5％，另代表看空的期元大S&P原油反1（00673R）則應聲大漲約5.2％。
受到美國政府和國會正在討論如何避免債務違約，以及投資人預期美國可能進一步升息，在銀行業危機及經濟衰退等雙重擔憂情緒下，市場恐慌情緒加溫，造成國際油買突然重挫，美國西德州原油及布蘭特原油同步大跌約5％，創下今年3月下旬最低價位，以及今年1月初來最大單日跌幅。
受國際油價大跌衝擊，在台股連動的槓桿原油ETF，今天也隨勢爆量大跌，期街口布蘭特正2至12點半時，成交量已爆出12.5萬張，比昨天的3.2萬張爆出三倍量能，期元大S&P石油也放大接近2萬張，比昨天的3,000張初頭激增更達將近六倍。
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