受到美國政府和國會正在討論如何避免債務違約，以及投資人預期美國可能進一步升息，在銀行業危機及經濟衰退等雙重擔憂情緒下，市場恐慌情緒加溫，造成國際油買突然重挫，美國西德州原油及布蘭特原油同步大跌約5％，創下今年3月下旬最低價位，以及今年1月初來最大單日跌幅。

受國際油價大跌衝擊，在台股連動的槓桿原油ETF，今天也隨勢爆量大跌，期街口布蘭特正2至12點半時，成交量已爆出12.5萬張，比昨天的3.2萬張爆出三倍量能，期元大S&P石油也放大接近2萬張，比昨天的3,000張初頭激增更達將近六倍。