41歲女星任家萱（Selina）3月無預警宣布懷孕喜訊，上周首度帶著近5個月的孕肚出席代言活動，大方分享近況。她也在節目透露胎兒的發育超前，產後會將重心放在兒子身上，但沒有退休的念頭。

Selina在主持的Podcast節目《迎任而解》最新一集中，提到兒子「小腰果」的臍帶夠粗，所以養分吸收良好，頭圍、腹圍的生長都超前1週，連營養師都預測「小腰果」出生後對爸媽來說，是長得「很有成就感」的小孩，Selina不禁自嘲：「是看到我跟小徐（圈外男友）的體型嗎？」

許多粉絲聽聞Selina懷孕，都替她感到開心，但Selina曾公開表示接下來會專心待產，不會再有公開活動，讓粉絲擔心會不會暫退演藝圈？對此，Selina首度回應，坦言生子後會調整工作的步調，但不會退休，時不時就會跟大家見面，「放心啦，小孩長大了就會回來，你看多少人生完小孩就回來，看狀況。」Selina也承諾Podcast節目會繼續更新，與網友分享育兒心得。

Selina上周在活動中被問及結婚計畫，坦言和男友小徐有正常在規劃人生，但她懷孕後才發現自己是容易緊張、抗壓性低的人，希望現階段以照顧身體為主，等小腰果平安、健康出生後，才會詳細地討論登記結婚的時間、婚宴計畫。

目前懷孕中期的任家萱，透露體重上升約2公斤，已經有脹氣、水腫等症狀，且早上起床跟晚上睡前都會發現肚子的明顯差距，連外出散步回家後脫襪和鞋，腳都會水腫得像蓮藕，男友小徐除了安慰、鼓勵，還會每天幫她按摩、紓壓，十分貼心。