花蓮縣政府去年辦理國中小教師聯合甄選，來自北部王姓考生被檢舉複試時遲到，遭取消正取資格。王姓考生認為是考場人員疏失，提請訴願，今年1月考生訴願成功，縣府教育處回應，尊重訴願委員會決議，教育處將增開缺額給王生。

花蓮縣2022年國中小教師聯合甄試公告錄取77人，其中，「偏遠地區國中地理科」５人爭取，錄取1人，去年7月14日在國風國中複試，20日公告錄取名單，王姓女考生獲錄取，但被其他考生檢舉「遲到」卻還能入內考試，還拿到正取第一，質疑「背景很特殊才有優待」？

教育處接獲遲到檢舉，緊急召開教師聯合甄選委員會，認為王生複試時確實未依時間抽籤，仍上台教學演示及口試，隔天撤銷她的錄取資格，改公告徐姓考生錄取。

王生不服撤銷錄取資格，她喊冤說，複試當天上午不到8時就進入休息室等待，完全沒有聽到任何人喊她名字，後來她依休息室所貼報到時間到應考教室報到，到2樓考場工作人員才告知已過時間。因此提起行政訴願爭取自身權益。

經11名訴願委員開會審理後，發現去年因為疫情關係，考場有公告相關防疫措施處理原則，要求應考人「需配合考場規劃的動線移動」，但試務人員未有盡其引導義務，遲誤應不可歸責於訴願人，訴願為有理由因此撤銷縣府的處分，決定撤銷原處分，由教育處另為適法處分。

縣議員楊華美今在議會質詢時表示，本案從去年7月發生，之後歷經考生陳情、訴願，在今年1月16日訴願有理由，但遲至3月底，教育處才開會決議予以錄取，並在上月底才通知考生，歷時9個月才落幕，對考生實在是煎熬，希望今年的教甄能持續改進，維護甄試的公平、公正。

縣府教育處代理處長翁書敏說，收到訴願決定書後，就是否再提行政訴訟、後續應如何處理等評估，也請教法律專家意見後，決定尊重訴願決定書內容，以增額方式再開偏遠地區國中地理科教職給王生，不會影響今年教甄名額，但缺額會在哪個學校，要和各校協調討論再確定。