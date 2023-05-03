頭份市永貞宮媽祖4月8巡庄遶境盛事系列活動登場，4月29日由廟方發動信眾前往中南部4大媽祖廟進香，並請回4廟媽祖回頭份參加遶境巡庄，頭份警分局配合北港進香，特別由分局長林育旺帶隊共同到廟前一同宣導全民反詐騙。

一年一度頭份4月8即將到來，頭份市田寮合港永貞宮信徒於4月29日上午出發前往南部進香，將新港奉天宮、北港朝天宮、彰化南瑤宮及大甲鎮瀾宮的天上聖母恭請回頭份合港永貞宮，一同參加今年頭份4月8大拜拜。苗栗縣長鍾東錦、立委徐志榮、副議長張淑芬、頭份市長羅雪珠、縣議員徐功凡、陳光軒、蕭詠軒、頭份市代會主席溫宜靜等人前往永貞宮參加啟程儀式。

頭份警分局為響應內政部警政署即將在5月5日舉辦「全民防詐，藝起發聲」記者會，「全民反詐啟動日」及推動「新世代打擊詐欺策略」，提高民眾「識詐」知能，由分局長林育旺率偵查隊刑警們一同前往實施反詐騙宣導，在媽祖婆及信徒見證下，由鍾東錦帶領向民眾疾呼全民防詐，藝起發聲，守住荷包，詐騙集團out。

頭份警分局長林育旺表示，詐欺手法層出不窮，最近常見詐欺手法有投資型詐騙、網路拍賣詐騙、解除分期付款詐騙、假愛情交友詐騙、假冒親友詐騙等等，因詐騙犯罪已嚴重侵害民眾財產安全，呼籲切勿輕信陌生訊息，有疑慮務必撥打110及165反詐騙專線諮詢，以避免遭受侵害。