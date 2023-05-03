台積電與南韓大廠三星在先進製程領域方面競爭激烈，三星先前因晶片良率問題一直被業界詬病，但根據韓媒報導，三星4奈米晶片製程良率已改善，如今已可媲美台積電，因此開始獲得超微等大客戶的訂單。

根據韓國每日經濟新聞英文版網站The Pulse報導，近期三星在社群媒體發文，稱4奈米製程良率快速改善、已接近5奈米的水準，下一代4奈米製程將提供更高的良率。業界人士透露，三星4奈米製程良率已可媲美台積電。

三星2021年發表4奈米製程，但因良率一直不夠高，導致大客戶高通轉單給台積電，三星旗下Galaxy S22智慧機也未採用自家的Exynos 2200，改採高通Snapdragon 8行動處理器。

但三星今年的良率、產能明顯改善，因此吸引客戶回流，傳出三星已與超微敲定4奈米合作協議，該公司計畫從台積電轉移部分4奈米處理器訂單到三星。三星代工Google Pixel 8智慧機Tensor 3處理器，也將採用自家第三代4奈米製程。

推特爆料達人Revegnus先前在推特發文指出，蘋果高階主管會議記錄顯示台積電3奈米良率高達63%，3奈米相比4奈米價格高出一倍，若從4奈米來看，三星和台積電的良率預計差不多，他強調三星良率回升的速度比預期快。