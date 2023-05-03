大湖警分局員警協助熊姓女子尋回遺失包包。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣獅潭鄉和興村一名熊姓女子，日前旅途回程中，發現隨身內有手機現金的黑色包包不見，一度懷疑遭竊，熊女及其丈夫心急如焚，無法確認實際位置，只知稍早有在獅潭鄉台三線的長椅上休息，夫妻倆抱著一絲希望向附近的派出所請求警方協助，果然在長椅上尋回遺失包包，讓熊婦破涕為笑。

大湖警分局汶水和興派出所獲報後，副所長黃少平、警員藍敬浤立即趕赴報案現場了解情況，夫妻倆向警方表示皮包裡頭現金雖然不多，但手機內卻有對親人的僅存的回憶，警方陪同熊姓夫妻倆於報案地點附近，沿著台三線開始一路向北往回尋找，最後於三灣鄉台三線100.8公里處旁的長椅凳處發現這只黑色包包。

員警經了解後原來熊女夫妻倆騎乘機車在此處休息，離去時不慎將包包遺忘在現場，並非遭竊，由同樣路過此處休息的梁姓民眾尋獲，正當梁某想要送至附近派出所時，警方及熊女夫妻倆適時出現尋回失物，熊女才破涕為笑，放下心頭重擔並答謝梁某善心義舉，以及警方為民服務精神。

大湖分局表示，民眾外出應隨時注意自身貴重物品，避免物品於車輛行進間掉落，降低物品遺失的機率；若物品真的遺失時，可撥打110報警處理。警察工作除維護治安及交通外，為民服務更是為核心工作重點，透過服務不僅可拉近警察與民眾的距離，亦能及時提供民眾協助，具體表現警察為民服務、溫馨助人的正面形象。