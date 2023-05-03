竹南警分局員警費了一個小時功夫才說服婦人不再匯款。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮1名婦人落入詐騙集團假檢警詐騙陷阱，日前赴竹南鎮某郵局準備匯款60萬至歹徒指定帳戶，郵局員工發現有異通報竹南警分局派員前來勸說婦人，足足解說了1個多小時才打動婦人放棄匯款，保住積蓄。

竹南警察分局警備隊副隊長林定正與竹南所警員周柏穎，日前接獲竹南鎮某郵局通報稱，有1名婦女欲領取60萬元現金，疑似遭詐騙，請警方趕往處理。警方到達後上前關心，得悉婦人前往臨櫃提領大額現金，經行員關懷詢問婦女，卻是交代不清，還一度謊稱是因媽媽年紀大，不方便一直前往郵局領錢，行員察覺有異，便報警處理。

員警到場後，婦女又改口稱是家裡要裝潢，員警查知婦女已落入詐騙集團圈套中，苦口婆心一再勸說下，婦女卻仍對詐騙集團技倆深信不疑，員警仍請婦女至派出所接受深入說明相關詐騙的手法，竹南所副所長劉佾庭及警察志工也加入勸說行列，前後費盡約一個小時，婦女方向警方坦承，前幾日接獲假檢警稱其個資遭盜用，需要匯款才能將個資鎖定解除，才深信不疑欲將錢領出，現經警方不斷勸說下始相信遭詐騙，遂打消取款念頭，成功保住辛苦積蓄。

竹南警察分局提醒民眾，詐騙集團除以假檢警利用個資被盜用等詐騙手法外，甚至會教導被害人於金融機構提、匯款時，要如何應對矇騙行員，待匯款成功後，詐騙集團便立刻取走被害人辛苦錢後銷聲匿跡，後悔莫及。呼籲如遇疑似詐騙情事，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報警處理，提高警覺以保障自身財產。另外，內政部警政署將於112年5月5日舉辦「全民防詐，藝起發聲」記者會及「全民反詐啟動日」，現場邀請40位藝人共襄盛舉，屆時於竹南分局臉書粉絲團也會同時分享直播內容，歡迎民眾到時線上觀看。