派遣界龍頭Uber網際網路系統（即 Uber App），今（3）日宣布與台中飛狗衛星車隊車隊、永保車隊合作，台中將新增約500輛「優步小黃」。為歡慶新城市上線，5月份每周二、四推出優步小黃優惠，輸入「24TAXIDAY」優惠序號，選擇「優步小黃」，即可於該限定期間享無限趟30元乘車優惠。

飛狗衛星車隊董事長陳寬宏表示，Uber是派遣界的LV、也是龍頭，而飛狗車隊在台中地區服務多年，近期觀察疫後台中商務、旅遊復甦增溫，帶來人流與旅運需求。看準民眾仰賴以App、網路叫車趨勢，因此選擇與科技領導品牌Uber合作，讓想嘗試新科技的小黃駕駛能放心地開通Uber App接受車隊的派遣，增加他們在路上的載客時間。

永保車隊董事長陳文錦表示，車隊不再只是靠經驗與駕駛溝通，Uber科技的後台數據能協助車隊優化管理效率、即時了解司機表現，尤其看準加入「優步小黃」，乘客可以隨時掌握家人的搭車行蹤，而車隊、駕駛可透過平台一起把服務做到最好、共同為計程車產業升級努力。

Uber台灣總經理楊麗達表示，幾個月前來到台灣即觀察到Uber App與大眾日常移動方式密不可分，平台的眾多功能協助他們在繁忙的生活型態中輕鬆掌握行程。疫情後民眾出國旅遊、商務洽公需求大增，也看到合作車隊透過預約搭乘、機場接送行程等乘車趟次大幅提高，而台北優步小黃的乘車趟次，今年第一季已翻倍成長，「隨著優步小黃在台中上線，希望帶給台中習慣小黃跳錶計價和現金支付的民眾，一個符合他們需求的乘車選項。」

根據Uber App大數據分析，「優步小黃」選項推出至今已成為通勤族上下班乘車選擇第三名，緊接在主打環境友善的「減碳優步」和物超所值體驗的「菁英優步」之後。無論是Uber App使用者、或是習慣搭乘小黃的民眾，現在起在台中可體驗「優步小黃」行程便捷又安心的三大特色，包含大眾熟悉的在地跳錶計價，現金、信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay、Google Pay等多元支付方式，以及全程GPS定位、行程分享、緊急聯絡人、110緊急援助等平台安全功能。

自今日起，位於基隆、台北、新北、桃園、台中、高雄城市的民眾都可以在Uber App上使用 各個合作車隊提供的「優步小黃」乘車選項。

對於選擇「優步小黃」的合作車隊小黃駕駛而言，除了接受路招載客、計程車招呼站以及車隊衛星派遣，現在再增加使用Uber網際網路系統的合作車隊派遣機會，提供「無縫接案」和「順風接案」功能。

楊麗達表示，在完成每趟行程時自動安排下一趟行程，或在回家路途也能順道接單，可提高小黃駕駛的收入。此外，合作車隊小黃駕駛也可在 App 中即時查看當日及當週的行程費用，輕鬆掌握收入狀況。