就業出現降溫 美3月職缺數降至近兩年來最低 14:032023/05/03 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國3月就業職缺數降至將近兩年來最低，裁員人數大幅增加，顯示聯準會為了打擊通膨而啟動升息周期的一年後，美國勞動力需求出現降溫跡象。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部周二公布，3月裁員人數經季節性調整後達180萬人，2月裁員人數修正為160萬人。以產業來看，建築業、休閒、旅館和保健產業的人力減少最多。 資料指出，雇主3月經季調後的職缺數為960萬個，低於2月的1,000萬個，是2021年4月以來最低水準，也遠低於去年3月創紀錄的1,200萬個，但仍然遠高於疫情前的水準，且超過3月正在找工作的失業人數580萬人。 #職缺數 #裁員人數 #萬個 #就業 #出現 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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