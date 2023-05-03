美國勞工部周二公布，3月裁員人數經季節性調整後達180萬人，2月裁員人數修正為160萬人。以產業來看，建築業、休閒、旅館和保健產業的人力減少最多。

資料指出，雇主3月經季調後的職缺數為960萬個，低於2月的1,000萬個，是2021年4月以來最低水準，也遠低於去年3月創紀錄的1,200萬個，但仍然遠高於疫情前的水準，且超過3月正在找工作的失業人數580萬人。