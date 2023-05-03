台中市立圖書館大雅分館3樓空間變為二和里的里民活動中心。（陳淑娥攝）

5年前斥資千萬元拉皮新生的台中市立圖書館大雅分館，3樓空間上個月已變為二和里的里民活動中心，不僅如此，全館夜間更是不開放借閱書，讓許多讀者氣到跳腳，痛斥大雅有9萬5000多名人口，質疑市府相關單位犧牲大部分民眾權益。文化局指出，大雅分館與活動中心共構試辦預計於5月31日結束，期間接獲民眾投訴因分館提早閉館而侵犯市民借閱書籍使用權利，將評估提前結束試辦。

大雅分館於1992年開館，由於閱讀空間不敷使用，為改善館舍的利用率，中央及地方共投入1012萬元進行改善工程，於5年前重新開館。拉皮後的分館1樓設有期刊閱報區、樂齡區、兒童閱讀區；2樓設置舒適閱覽空間、台中學區等；3樓青少年區增設討論室、小團體視聽區等。

民眾上個月晚間前往大雅分館看書時，看見1樓有紅龍圍住，僅櫃台有工作人員，館內公告「因應社區服務多元需求，大雅分館試辦開館時間健行調整…」。「3樓已經是里辦公室，不是我們的了！」工作人員指出，目前晚上6至9點僅有還書、預約拿書的簡易服務，其餘不開放，建議可至上楓分館借閱書。

張姓讀者表示，大雅分館位於市中心，交通相當便利，就像是大家的好厝邊，自己是圖書館常客，晚餐後就近去看看報章雜誌，如今要大老遠跑去上楓圖書館，真的很糟糕！蔡姓民眾氣憤說，大雅區有近10萬名人口，二和里僅7000多名，為何要將3樓畫為里民活動中心，甚至全館都不開放借閱，影響大部分民眾權益。

大雅區公所表示，大雅區人口逾9萬5000名，轄內共有2座圖書館分館，分別為大雅分館及上楓分館，由於地方鄉親一再反映二和里無活動中心可供民眾使用，且轄內暫無可供興建活動中心之用地，或可供撥用之公有建築場所，為提升公共空間使用效能，公所並與市府文化局共同研商大雅分館3樓晚間作為里民活動中心使用。考量里民活動中心與圖書館之使用行為差異甚大，且上開措施是屬試辦，期間為4月1日至5月底，試辦期滿後會視實際情形評估後續。

文化局說明，文化局2022、2023年因多次接獲地方民眾多次陳情反映活動中心的使用需求，並依循睦鄰政策方向，因此自今年4月1日至5月31日止於大雅分館進行與活動中心共構試辦事宜，並配合活動中心使用調整閉館時間，由原21時調整提前至18時。

然而試辦期間多次收到民眾投訴因分館提早閉館而侵犯市民借閱書籍的使用權利。此外，評估建築內活動中心所造成的聲響產生的回音仍有程度上的影響讀者閱讀品質，並不適合共構使用。

文化局強調，本次試辦預計於5月31日結束，本局因應民眾反映對於圖書館夜間使用需要，將評估提前結束試辦，後續仍希請大雅區公所妥善協處民眾對於活動中心需求的相關選址事宜。