謝姓、蔡姓亡命鴛鴦，有多項毒品前科，其中40歲謝男已遭判刑8年確定，女友因毒品案遭通緝，平日擁槍自重，窩藏在桃園市龜山一帶，士林警分局與龜山警分局30日全副武裝攻堅，謝男看到警察，立即將手伸入背包拿出一把掌心雷手槍，試圖要拒捕朝員警開槍，還好員警迅速壓制，循線在蔡女住處起出另一把90改造手槍19發子彈，訊後將2人依違反槍砲條例、毒品危害防制條例移送北檢偵辦。

謝男綽號「小隆」，因販賣海洛因、安非他命遭判決8年徒刑定讞，另案被地院判決17年，還在上訴當中，而39歲的蔡女2人也因案遭通緝，為求自保將掌心雷手槍隨身攜帶，另一把90手槍則放在租屋處，員警起出19發子彈，謝男被捕後聲稱，萬一遇到警察，他打算輕生，不想入監服刑。

警方在桃園龜山逮捕一對亡命毒鴛鴦。（翻攝畫面）

警方表示，謝男與蔡女亡命天涯，四處躲藏，萬一被捕餘生將在牢裡渡過，員警研判謝男為逃脫恐奮力一搏，30日下午3時許逮人時，謝男伸手進腰間背包，員警立刻衝上前壓制，並在背包內發現一把已上膛的手槍，還好謝男來不及將槍口朝向員警，即遭逮捕，並在蔡女租屋處發現改造手槍、海洛因吸食器、槍枝零件以及改造工具，全案依法送辦。

士林分局重申維護治安工作絕不懈怠，針對不法份子任何違法情事，將嚴正執法，絕不寬貸。槍枝之危害，影響民眾對於治安觀感甚鉅，「打擊犯罪、檢肅槍枝」是目前工作重點。

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