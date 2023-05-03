2024總統、立委選舉在即，桃園市第6選區（八德、大溪、復興與中壢華勛12里）選民結構藍大於綠且客家人口多，一直是綠營公認的艱困選區。無黨籍的現任立委趙正宇是國民黨黃復興黨部出身，在立法院則加入民進黨團運作，又與前桃園市長、現任行政院副院長鄭文燦熟識，為此民進黨於前2屆立委選舉都選擇「禮讓」，但近期地方上卻傳出反彈聲浪，因大選輔選不見人影、官司纏身等因素，「寧願空降、不再禮讓」的說法甚囂塵上。對此趙正宇僅回應，尚未與民進黨進行討論。

趙正宇為八德眷村子弟，原為國民黨黃復興黨部出身，曾任3屆縣議員，於2014年議員初選失利，退黨參選反而以第1高票當選，2016年、2020年在民進黨的禮讓下參選立委並連任成功，在地深耕已久且頗受選民青睞。

民進黨團總召呂林小鳳表示，民進黨近期針對立委選舉布局，非艱困選區已陸續進行初選民調，坦言第6選區屬於艱困選區，目前尚未有人表態參選，至於是否再度禮讓趙正宇，中央黨部尚未討論，要禮讓或是由黨部直接提名，5月底前中央會決議。

據悉，鄭文燦的屬意人選仍是趙正宇，不過基層及地方的反彈聲浪相當大。對此趙正宇說，目前尚未與民進黨討論相關禮讓事宜，且也未聽聞民進黨有不禮讓的想法。

綠營人士分析，趙正宇的優勢在於是無黨籍，票源有藍軍基本盤，且又和鄭文燦相交多年，若與趙正宇合作可以守住關鍵1席，但令人失望的地方太多，從上屆總統大選起，常不見趙正宇的輔選身影，去年桃園市長選舉民進黨推出鄭運鵬，趙正宇更是選擇隱身，且趙又有官司問題，直呼「寧願空降也不要再禮讓」，黨內不乏優秀且高學歷的年輕人，給他們舞台總比再度禮讓好。

國民黨這次前立委孫大千曾表態參選，但近期卻無任何動作，其舊班底也未接獲輔選事宜，究竟是否參選引人好奇。另外，桃園市議長邱奕勝姪子、市長張善政競選團隊青年發言人之一的邱繼泰先前也宣布參選，不過日前也陷入論文涉抄襲風波，碩士學位遭撤銷，恐衝擊選情。

藍營議員朱珍瑤認為，議員或立委選舉都很看重個人特質的展現，無論是由孫大千或邱繼泰代表國民黨參選，都要面臨有在地優勢且曾連任的趙正宇，藍營會全力輔選，盼能爭下這1席。

桃園市八德區趙正宇立委民進黨鄭文燦