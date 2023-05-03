金鐘主持人黃子佼昨(2日)深夜在臉書開砲，直指《天下雜誌》在未通知他的情況下，逕自修改他的稿件，今《天下雜誌》道歉後，黃子佼也發文執意要辭退專欄作家的工作，更霸氣捐出20期稿費。稍早他說到做到，將稿費捐給臉書專頁「哲哲抗癌手札」，對方曬出截圖，感動表示以為在作夢。

黃子佼昨晚發文表示，與《天下雜誌》合作了4年，除了第一期的文章外，之後每期幾乎都有刪改，且沒通知他，昨傍晚他心血來潮查看他的文章，發現不僅被刪改，標題也被更動，令他傻眼無奈問自己是否有寫的這麼糟，更澄清自己一直很好聯繫，為何對方從來無知會一聲。

「哲哲抗癌手札」發文證實收到黃子佼的善款。（圖／翻攝自哲哲抗癌手札臉書）

今上午，《天下雜誌》在臉書發表道歉聲明，指去年10月內部人員更動後，承認並未按公司內的標準程序在出刊前與黃子佼討論，深感抱歉，未來會針對編輯訓練跟流程控管進行檢討和優化，感謝黃子佼的反應及過去4年的付出，而黃子佼更爆料，昨晚發文後有被窗口「拜託我改臉書發文內容」。

對此，黃子佼感謝《天下雜誌》的正式道歉，也抱歉自己可能傷及無辜，重效率的他決定將更多時間留給家人及其他工作，仍決定請辭專欄工作，並捐出過去的20期稿費，希望雜誌能幫忙下架他的專欄，當作雙方過去4年未曾交易過。而「哲哲抗癌手札」今下午發文，表示看到黃子佼的私訊以為在作夢，聽到他傳的語音訊息更不真實，「雖然捐出這筆金額是佼哥遇到了不太開心的事，但無論如何我們還是滿懷感恩的收下了，感謝佼哥，祝福你們一家平安快樂，黃玉米超可愛!!!」