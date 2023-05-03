電子權值股今普遍乏力，台積電(2330)開低震盪，摔下500元大關，力拚5日線支撐，影響台股指數約30點，終場收跌1%、報在496元；聯電(2303)開低走高，午盤後拉回盤上小漲，終場收漲0.2%、報在49.95元；聯發科(2454)日前法說釋出保守訊息，但傳出將在5月10日推出旗艦5G SoC天璣9200+，拉抬今股價逆勢抗跌，終場收漲1.34%、報在680元；鴻海(2317)整場多守穩平盤附近的狹幅震盪，終場受到賣單調節，收跌0.47%、報在105.5元，現階段力守住短中長期均線；股王信驊(5274)列注意股，今開低震盪，盤中股價最低觸2700元，尾盤跌幅收斂到1.07%。面板族群今也逢修正壓力，群創(3481)跌幅逾3%，友達(2409)跌幅也為1.45%。

非電子股方面，生技族群逆勢抗跌，去年西藥零售、醫療耗材零售、藥品及醫療用品零售的家數達到1.58萬、創下近年新高，銷售額更高達1669億元、也是近年新高，今大樹(6469)一度衝上天價425元，與晶碩(6491)相爭生技股后的寶座，帶動杏一(4175)盤中飆上120元，創9年高價，佑全(6929)、諾貝兒(6844)也連袂走高。

紡織類股今逆勢抗跌，龍頭廠儒鴻(1476)重返500關，終場收漲2.56%、剛好報在500元，帶動聚陽(1477)、宏遠(1460)、南緯(1467)、利勤(4426)、力鵬(1447)等聯袂小漲，拉抬紡類指逆漲約0.5%。航運股今不敵空方攻擊，SCFI貨櫃運價轉跌再度跌破千點，三大法人昨同賣長榮及陽明，貨櫃三雄今股價疲軟，萬海(2615)收跌逾4%，長榮(2603)重挫逾3.5%、150元大關不保，陽明(2609)跌幅也逾1.5%。

市場聚焦美國Fed升息與否，即將揭曉，分析師表示，市場預期Fed升息1碼，且高機率為最後一次升息，只是近期市場多空紛擾多，利空部分，美債面臨違約風險，市場關注兩黨能否在6月1日前通過調高債務上限法案，但在利多部分，包括微軟、Google、Meta、英特爾、恩智浦、安森美財報及財測皆優於預期，有利於相關供應鏈買盤回溫。短線可以留意520前政策抗跌族群，包括生技、儲能以及軍工等。