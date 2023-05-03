台中市議會3日舉行定期會財政經濟業務質詢，台中市議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿等議員指出，狂犬病發病致死率100％，但台中市犬隻狂犬病疫苗施打率僅46％，六都倒數第二，僅優於桃園市，其他縣市如新北、苗栗皆有到府施打措施，要求市府改善，將施打率提升到7成。台中市農業局副局長蔡勇勝表示，會加強宣導、推廣。

台中市議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿等議員指出，狂犬病發病致死率100％，但台中市犬隻狂犬病疫苗施打率僅46％，六都倒數第二。（張亦惠攝）

謝志忠說，若被有狂犬病的犬隻咬到有40％會發病，發病死亡率100％，去年六都施打率台北市52％、新北市72％、桃園市44％、台中市46％、台南市64％、高雄市73％，台中六都倒數第二，雖台灣已經很久沒有狂犬病肆虐，但仍有淺在風險，若已經有案例再來預防已經來不及了，農業局應加強接種，提出具體對策。

王立任說，為什麼其他縣市施打率可以達到7成台中不行？台中僅針對高風險區，但新北不分區每區都推廣，甚至有到府服務施打；高雄也引進民間資源，連苗栗都做到到府服務，台中市若僅用舊有方式推廣，施打率當然無法突破5成。

王立任指出，梧棲已經連續3年很多里長反應流浪狗很多，統計數據是只有植入晶片犬隻的，若加上黑數，施打率更低，市府要加強推動，不要墨守成規，應該跟民間資源合作，鼓勵飼主帶毛孩施打，讓民眾安心。