新竹1名70歲男子接受白內障手術約1年後，視力愈來愈模糊，不僅退化到連旁人的臉孔都看不清楚，甚至出現眼睛刺痛、畏光等症狀，赴醫求診檢查後才發現有嚴重的角膜水腫及混濁，且視力已退化到0.05。所幸病人順利等候到國內捐贈者捐贈眼角膜，成功接受角膜移植手術，視力也恢復到0.7。

新竹台大分院眼科部醫師黃韋綸說，患者罹患的「偽晶體性角膜水腫」，是在白內障手術之後，角膜內皮細胞快速減少所引起。由於角膜內皮細胞通常無法自行再生修復，大多需要接受角膜移植以替代原先角膜的功能。

黃韋綸說明，角膜是眼球最表面的一層透明組織，可說是眼睛的第一道防線，必須維持清澈透明，才能讓外界的光線順利到達眼球最裡層的視網膜，獲得清晰的影像。如果角膜受傷、感染，或者因為疾病導致角膜內皮細胞無法有效排除角膜多餘的水分，就有可能造成角膜水腫混濁，嚴重影響視力。

目前角膜移植手術的方式可分為全層、前層、內皮層移植等三大類，對於已有角膜混濁或白斑的病人，可接受全層角膜移植，將原本混濁的角膜中央部份移除，再縫上新的角膜取代；若只有角膜內皮受損的病人，則可接受較新的角膜內皮移植手術，僅將捐贈者的角膜內皮層部分植入患者眼內，具有傷口小、恢復期短、排斥較少等優點。

角膜移植仰賴角膜捐贈者的大愛，然而目前國內的角膜仍然供不應求，有許多病人仍在排隊等候移植，或必須自費申請進口國外的角膜。

黃韋綸說，近十年來因為台灣國家眼庫的成立，角膜捐贈的流程漸趨成熟，使得國內角膜的數量及品質都有所提升。期望民眾能踴躍發揮大愛，預立簽署器官捐贈同意書及註記健保IC卡，使得更多病人能有機會獲得國內捐贈的角膜，讓靈魂之窗早日重見光明。