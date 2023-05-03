鴻海創辦人郭台銘昨天再拋「一縣市一小型核電廠」核能主張，民進黨發言人張志豪今痛批，民進黨的黨公職，尤其各縣市民代對於郭台銘的荒謬言論都感到非常憂心且憤怒，因為再怎麼拚國民黨總統初選，公眾人物要有更大的社會責任，參選人的言論主張不能失序且毫無理智，請國民黨出面約束。

張志豪表示，郭台銘連日來的荒謬言論已引起社會不安及恐慌，包括「高雄半屏山蓋核電廠」、「8萬機器人對打」、「不用議會監督我自己會監督」及「我當總統共機不繞台」、「不用核電就得肺癌」等，為了拚聲量救民調，連國人的生命財產安全皆可拋，令人遺憾。尤其「一縣市一小型核電廠」核能主張，更是離譜。

張志豪強調，民進黨政府「非核家園」的目標確立了綠能發展的藍圖，在穩定供電的前提下逐步推動能源轉型。郭台銘隨口針對能源政策發言，極有可能誤導國人正確的認知。

張志豪表示，請國民黨縣市長立即表態，國人需要知道清楚的答案，沒有絲毫迴避的空間。

張志豪再次呼籲國民黨，為了社會的安定和諧，請國民黨約束總統初選參選人的離譜言行，實質理性的聚焦討論可行政策，而非一味的為了個人政治利益，提出扭曲背離事實且荒謬的主張，造成人民不必要的恐慌及不安。