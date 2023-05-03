對於有「華爾街孤狼」之稱的伊坎來說，來自興登堡的襲擊實在是罕見的挑戰，因為此人一向高調批評並干預他所投資企業，質疑其管理與透明度，如今也遭到相同待遇。

興登堡在報告裡指控IEP過度高估持股價值，藉由龐式騙局的架構支付股息。根據資料，周二股價重挫後，伊坎身價也蒸發29億美元至147億美元。