對於有「華爾街孤狼」之稱的伊坎來說，來自興登堡的襲擊實在是罕見的挑戰，因為此人一向高調批評並干預他所投資企業，質疑其管理與透明度，如今也遭到相同待遇。
興登堡在報告裡指控IEP過度高估持股價值，藉由龐式騙局的架構支付股息。根據資料，周二股價重挫後，伊坎身價也蒸發29億美元至147億美元。
先前成功狙擊阿達尼等企業的做空機構興登堡（Hindenburg），如今最新目標瞄準美國著名激進投資人伊坎（Carl Icahn）旗下公司IEP（Icahn Enterprises）。受此打擊，IEP股價暴跌20％。
對於有「華爾街孤狼」之稱的伊坎來說，來自興登堡的襲擊實在是罕見的挑戰，因為此人一向高調批評並干預他所投資企業，質疑其管理與透明度，如今也遭到相同待遇。
興登堡在報告裡指控IEP過度高估持股價值，藉由龐式騙局的架構支付股息。根據資料，周二股價重挫後，伊坎身價也蒸發29億美元至147億美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。